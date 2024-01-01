В Прикамье 2 сентября запретят розничную продажу алкоголя Поделиться Твитнуть

Согласно постановлению краевого правительства от 10 октября 2011 года № 755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции», на территории региона, в том числе в Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в День знаний. Как напоминает «Рифей», в этом году праздник перенесён с 1 на 2 сентября, так как первое число выпадает на воскресенье, а значит и ограничения переносятся.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для должностных лиц — 20-40 тыс. руб., для юридических лиц — 100-300 тыс. руб.

Отметим, ограничения на продажу алкоголя во всём Пермском крае вводятся в праздничные дни и на время выпускных в школах. Также в Прикамье вводится запрет на розничную продажу алкоголя в Дни города (у каждого муниципалитета эта праздничная дата своя, в Перми это 12 июня). Также в ряде территорий ограничивается торговля алкогольной продукцией в дни национальных, религиозных и профессиональных праздников.





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