Зарина Ситдикова В Прикамье выдано разрешение на строительство новой поликлиники в Кондратово Медучреждение рассчитано на 100 посещений в смену Поделиться Твитнуть

Фото: проект поликлиники в Кондратово

В Кондратово на ул. Яблокова вблизи новой школы началось возведение здания поликлиники, сообщает министерство строительство Пермского края.

Как уточняют в ведомстве, в медучреждении будет организован полный цикл оказания первичной помощи взрослому населению с пропускной способностью 100 посещений в смену. В здании будут обустроены врачебные кабинеты, процедурные помещения, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики. Помимо этого, предусмотрен блок рентгендиагностики и отделение дневного стационара по терапевтическому профилю на шесть коек.

Проект строительства медучреждения имеет положительное заключение госэкспертизы. Разрешение на возведение объекта выдано Управлению капитального строительства Пермского края.

В соответствии с планами краевых властей, поликлиника должна быть готова в 2025 году. Объект включен в Адресную инвестиционную программу Пермского края.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в регионе е растут масштабы строительства зданий медучреждений. За четыре года построен 21 новый объект, среди которых больницы, поликлиники и сельские врачебные амбулатории.

«Сейчас в Прикамье в активной стройке находятся ещё восемь медицинских объектов — поликлиника в Чусовом, лечебный корпус в Юрле, детская поликлиника в Мотовилихинском районе, две поликлиники на 200 посещений в Орджоникидзевском районе Перми, поликлиника во Фролах, корпус поликлиники фтизиопульмонологического диспансера, краевой онкоцентр. В этом году также начнётся возведение поликлиники в Осе», — уточнили в краевом минстрое.

Как писал «Новый компаньон», ранее было получено разрешение на строительство поликлиники на ул. Лобачевского, 26 в Орджоникидзевском районе Перми.

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