Алёна Бронникова Проект реставрации ещё одного корпуса пермского университета одобрен госэкспертизой Работы будут проводиться в здании естественнонаучного института Поделиться Твитнуть

Проектная документация / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Проект реставрации и приспособления для современного использования ещё одного корпуса ПГНИУ получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Речь идёт о здании по ул. Генкеля, 4 в Перми, которое является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения «Корпус естественнонаучного института, где работали учёные ПГУ».

Научно-проектная документация прошла госэкспертизу в октябре 2023 года. На сайте краевой инспекции по охране ОКН акт экспертизы был опубликован 23 августа.

Как указано в документах, по результатам инженерно-технологического исследования состояние здания в целом было признано ограниченно-работоспособным. В рамках работ запланированы демонтаж пристройки из металлоконструкций со стороны двора и внутренних перегородок позднего периода, ремонт кирпичной кладки и кровли, окраска фасадов, восстановление оконных и дверных проёмов, искажающих исторический облик здания, замена окон и дверей на исторические, обновление внутренней отделки и пр. Также планируется приспособление здания для маломобильных групп населения и ремонт систем инженерного обеспечения объекта.

Биологический научно-исследовательский институт, переименованный в 1945 году в естественнонаучный, был создан при Пермском государственном университете (ПГУ) по инициативе учёных 28 ноября 1921 года. Первыми действительными членами института были профессоры Владимир Беклемишев, Бронислав Вериго, Александр Генкель, Алексей Заварзин, Андрей Луньяк, Андрей Рихтер, Дмитрий Федотов, Виктор Шмидт и 16 научных сотрудников — преподавателей ПГУ. Главная задача института состояла во всестороннем изучении природы Прикамья.

Здание по ул. Генкеля, 4 было построено в 1910-е годы на земельном участке купца Агафурова как жилой дом. В нём с 1916 по 1921 год находились квартиры преподавателей университета. Использование здания как жилого продолжалось и позднее, в послевоенные годы сотрудники селились на втором этаже. Подразделения института разместили в здании около 1970 года. Решением Малого Совета Пермского облсовета в 1993 году объект был принят под охрану как памятник истории.

В июне на территории ПГНИУ приступили к ремонту двух исторических корпусов — по ул. Генкеля, 7 и 7а. Работы ведутся пермской компанией ООО «Пермстроймет+». Согласно контракту, корпус № 4 (ул. Генкеля, 7а) подрядчик должен отремонтировать до 13 сентября 2024 года, а корпус № 2 (ул. Генкеля, 7) — до 28 декабря 2024 года.

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