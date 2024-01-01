Алёна Бронникова
В Перми утвердили порядок выдачи субсидии на оплату проезда ученикам закрытой на ремонт школы
Общий размер субсидии на 2024 год составит 1,05 млн рублей
Администрация Перми утвердила порядок определения объёма и условий предоставления субсидий на обеспечение бесплатным проездом учеников школы № 44 на период капитального ремонта. Соответствующее постановление от 20 августа было опубликовано на сайте ведомства.
Согласно документу, бюджетные средства будут выделены учреждению для оплаты льготных проездных и пополнения транспортных карт учащихся 5-9 классов, чтобы обеспечить бесплатный проезд на время ремонта одного из корпусов. Общий размер субсидии на 2024 год составит 1,05 млн руб.
В настоящее время в корпусе учебного заведения по ул. Маяковского, 33 проводится капитальный ремонт, который должен завершиться до конца текущего года. До этого времени часть учеников будет обучаться в другом корпусе, на пр. Парковом, 28.
Ремонтируемое здание на ул. Маяковского было построено почти 60 лет назад. По информации чиновников, после завершения работ здесь появится современное многофункциональное пространство с исследовательскими лабораториями и просторными классными комнатами. В следующем году запланировано обновление фасада и территории.
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