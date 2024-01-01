Алёна Бронникова В Перми утвердили порядок выдачи субсидии на оплату проезда ученикам закрытой на ремонт школы Общий размер субсидии на 2024 год составит 1,05 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми утвердила порядок определения объёма и условий предоставления субсидий на обеспечение бесплатным проездом учеников школы № 44 на период капитального ремонта. Соответствующее постановление от 20 августа было опубликовано на сайте ведомства.

Согласно документу, бюджетные средства будут выделены учреждению для оплаты льготных проездных и пополнения транспортных карт учащихся 5-9 классов, чтобы обеспечить бесплатный проезд на время ремонта одного из корпусов. Общий размер субсидии на 2024 год составит 1,05 млн руб.

В настоящее время в корпусе учебного заведения по ул. Маяковского, 33 проводится капитальный ремонт, который должен завершиться до конца текущего года. До этого времени часть учеников будет обучаться в другом корпусе, на пр. Парковом, 28.

Ремонтируемое здание на ул. Маяковского было построено почти 60 лет назад. По информации чиновников, после завершения работ здесь появится современное многофункциональное пространство с исследовательскими лабораториями и просторными классными комнатами. В следующем году запланировано обновление фасада и территории.

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