Власти Перми будут оплачивать проезд ученикам закрытой на ремонт школы На эти цели выделят 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Власти Перми намерены компенсировать расходы на проезд для учащихся второго корпуса школы №44, закрытого на ремонт. Для этой цели из бюджета города планируется выделить 1 млн руб. Деньги будут направлены на пополнение транспортных карточек для учеников 5-9 классов, сообщает ИА «Текст».

В настоящее время в корпусе учебного заведения (ул. Маяковского, 33, р-н Заостровки) проводится капитальный ремонт, который должен завершиться до конца года. До этого времени часть учеников будут обучаться в первом корпусе (пр. Парковый, 28).

Корпус на ул. Маяковского был построен почти 60 лет назад. По словам чиновников, после завершения работ здесь появится современное многофункциональное пространство с исследовательскими лабораториями и просторными классными комнатами. В 2025 году также планируется обустройство школьного двора и обновление фасада.

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