Олег Антонов За семь месяцев в бюджет Пермского края поступило более 65% доходов от годового плана Профицит составил 14,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджет Пермского края за семь месяцев 2024 года поступило 136,9 млрд руб., что составляет 65,2% от годового плана. Сумма расходов составила 122,3 млрд руб. (48,1% от плана). Таким образом, по итогам четырёх месяцев в бюджете сложился профицит 14,6 млрд руб.

Согласно опубликованным данным об исполнении краевого бюджета на сайте минфина, сумма поступлений по налогу на прибыль организаций на 1 августа составила 45,1 млрд руб., что на 15,1% меньше показателей АППГ. При этом доходы от налогов физических лиц по сравнению с соответствующим периодом 2023 года выросли на 22,7% и составили 30,3 млрд руб.

Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 4,3 млрд руб., это в пять раз больше, чем за АППГ, или 285,5% от общего плана на 2024 год. Поступление налогов на имущество — 14,2 млрд руб., 69,5% от плана на текущий год.

Сумма безвозмездных поступлений остаётся ниже показателей 2023 года. На 1 июля — 80,5%, 18,6 млрд руб., (59,3% от плана на 2024 год). Объёмы дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов оказались тоже ниже прошлогодних показателей. За семь месяцев в бюджет по данной статье поступило 16,1 млрд руб., что составляет 71,6% от прошлогодних значений и 56,8% от текущего плана.

Как отмечается в документе, в целом сумма доходов за январь-июль 2024 года оказалась на 2,1% выше, чем за АППГ. Исполнение расходов бюджета Прикамья относительно соответствующего периода 2023 года составило 97,1%. Больше всего выросли траты на охрану окружающей среды —236,6% относительно прошлого года, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 133% и национальную оборону — 118,7%.





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