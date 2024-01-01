Генеральным директором завода «Альянсспецмаш» в Прикамье стал Алексей Снегирёв Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новым генеральным директором завода «Альянсспецмаш» (АСМ) в Чайковском вновь стал Алексей Снегирёв. Это следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс», обновлённых 21 августа. На информацию обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Снегирёв сменил на этом посту Игоря Воронина, который занимал эту должность в течение года.

Следует отметить, что Алексей Снегирёв ранее уже руководил компанией в 2021 и 2022 годах.

Компания «Альянсспецмаш» занимается производством технологического оборудования для нефтегазового, нефтегазохимического, энергетического и металлургического секторов. Завод расположен на территории бывшего завода «Новые фитинговые технологии», который был признан банкротом в 2020 году по инициативе ПАО «Сбербанк». В апреле 2021 года на площадке обанкротившегося предприятия начало свою деятельность АСМ.

Учредителями АСМ выступают Алексей Снегирев (30%) и его компания ООО «Бакс-Технология» (70%). За 2023 год завод зафиксировал выручку в 169 млн руб. и чистый убыток в размере 238 млн руб.

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