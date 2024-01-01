Новым директором АО «Пермалко» назначен Михаил Соболев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новым руководителем АО «Пермалко» стал Михаил Соболев, о чем свидетельствуют обновления в базе данных «СПАРК-Интерфакс» от 23 августа. В этой должности он заменил предпринимателя из Москвы Андрея Семерикова.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», ранее Михаил Соболев возглавлял ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Правда». С 2018 по 2020 год находился на должности директора АО «Бастион», которое ранее носило название «Урал­алко» и занималось производством алкогольной продукции. В 2017 году он также работал директором ООО «Северный ветер». У Соболева имеется опыт работы в управлении ныне закрытого ООО «Пермский мясокомбинат».

Напомним, в марте 2023 года в «Пермалко» произошла полная смена управленческой команды: отработавший с апреля 2015 года генеральный директор Олег Котельников и ряд других топ-менеджеров покинули компанию, после чего новым начальником стал Семериков.

«Пермалко» — один из старейших производителей алкогольной продукции на Урале, специализирующийся на производстве водки, джина, настоек и бальзамов, с объемами производства более 1,5 млн декалитров в год. В весной 2023 92,6% акций компании перешло к ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска.

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