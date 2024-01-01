Из украинского плена освобождены трое срочников из Прикамья Большинство из 115 возвращённых военнослужащих были захвачены в Курской области Поделиться Твитнуть

фото: минобороны РФ

В Беларуси в субботу, 24 августа, Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 115 на 115. Об этом официально сообщил Telegram-канал Министерства обороны РФ. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко в своих соцсетях уточнил, что возвращены 115 российских срочников, большинство из них были захвачены в плен в Курской области. Из них трое жителей Прикамья — двое из Перми и один из Чернушки. Их имена не разглашаются.

Сейчас все освобождённые продолжают находиться в Беларуси, где им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

«Переговорил по телефону с близкими (мамы!), и вновь эмоции переполняют всех…», — написал Игорь Сапко и выложил в ВКонтакте фото и видео с освобождёнными военнослужащими, распространённое военным ведомством РФ.

В минобороны добавили, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.

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