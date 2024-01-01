В 170 домах в Перми в выходные отключат воду Проводятся ремонтные работы на сетях Поделиться Твитнуть

По информации ООО «Новогор-Прикамье», с 18:30 24 августа до 18:30 25 августа в связи с ремонтными работами в Перми по ул. Белинского, 50 запланировано отключение водоснабжения в десятках домов.

Так, вода пропадёт в микрорайоне Громовский, ЖК «Гулливер», а также в зданиях по улицам Белинского, 50, 52, 57, 59, 61; Куйбышева 82, 82/1; Пионерская — полностью; Куйбышева, 47-85; Седова — полностью; Глеба Успенского, 2а — 28; Нестерова, 18; Революции, 50-68; Попова, 58; Борчанинова, 85, 71а; Эпроновская, 4а. Также воды не будет в доме №69 по Комсомольскому проспекту и домах №10, 10а, 12, 14, 18, 16, 25, 19а на шоссе Космонавтов.

Жителям рекомендуют сделать запасы воды.

Уточнить информацию по отключению можно в ООО «Новогор-Прикамье» по телефону 2-100-680. Коммунальный оператор принёс извинения за доставленные неудобства.

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