К пациентам пермских больниц допустят православных священников Минздрав Прикамья подписал договор о сотрудничестве с Пермской епархией Поделиться Твитнуть

В Перми состоялось подписание (пролонгирование) соглашения о сотрудничестве между Пермской епархией РПЦ и министерством здравоохранения Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

В соответствии с подписанным соглашением, православные священнослужители имеют возможность участвовать в предоставлении медико-социальной помощи людям с инвалидностью и другим гражданам, которым требуется медицинский уход и социальная реабилитация, а также тем, кто страдает от психических расстройств и различных зависимостей. Они могут организовывать уход за людьми в домашних условиях и в стационарных медицинских учреждениях. Кроме того, при наличии соответствующих запросов от пациентов, которые находятся в государственных лечебных учреждениях, священники могут проводить богослужения, таинства и обряды в установленном законом порядке.

«За продлением данного соглашения хотелось бы и в дальнейшем видеть эффективную работу, которую проводят священнослужители, добровольцы Пермской епархии, каждый на своём месте. Помогать ближнему — дело не только христианина, но и каждого нравственно развитого человека», — заявил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

Глава минздрава Анастасия Крутень в свою очередь отметила: «Важно, чтобы в каждую больницу Прикамья имел доступ священнослужитель, чтобы каждый человек, находящийся в больнице, имел возможность принять участие в церковных таинствах и обрядах. Это право сегодня закреплено в ФЗ № 323. И наша задача — реализовать это на деле».

Министр здравоохранения Прикамья также отметила, что сегодня происходит тесное сотрудничество больничных организаций с семью приходами Пермской епархии, где работают сёстры милосердия.

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