Алёна Бронникова Для ремонта трамвайных путей в Индустриальном районе Перми закроют два перекрёстка Ограничения вводятся до 26 августа Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми для ремонта трамвайных путей временно закроют два перекрёстка по ул. Мира в Индустриальном районе. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

Движение будет временно прекращено на перекрёстках ул. Мира с улицами Комбайнёров и Одоевского. При этом движение по ул. Мира сохранится. Ограничения вводятся на период с 23:00 23 августа до 6:00 26 августа.

«Как сообщили в ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края", ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции трамвайных путей. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — добавили в минтрансе.

В рамках концессионного соглашения между дирекцией дорожных концессий, администрацией Перми и «Мовиста Регионы Пермь» завершена поставка партии из 44 трамвайных вагонов. Планируется отремонтировать 35 км трамвайных путей. Уже обновлены участки на ул. Куйбышева, продолжаются работы на улицах Мира, Борчанинова и Дзержинского. Реконструкция затронет улицы Ленина, Сибирскую, Петропавловскую и Пушкина, а также семи подстанций и депо.

В начале августа «Мовиста Регионы Пермь» представил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину концепцию реконструкции трамвайного депо «Балатово», расположенного в Индустриальном районе Перми.

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