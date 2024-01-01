Кабельный завод в Перми наращивает производство продукции для ТЭК России Предприятие ведёт строительство нового корпуса Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 23 августа посетил с рабочим визитом кабельный завод ОКП «ЭЛКА-Кабель». Предприятие осуществляет полный цикл производства импортозамещающей кабельно-проводниковой продукции, в том числе кабелей управления и передачи данных специального назначения для работы в осложнённых условиях эксплуатации. Основными потребителями являются «Роснефть», «Татнефть», «Уралмаш» и др.

Во время визита глава региона обратил внимание на стремительное развитие пермского завода и отметил, что предприятие привлекают к участию в международных выставках, правительство занималось привлечением средств из Фонда развития промышленности РФ. В данный момент «ЭЛКА-Кабель» при поддержке краевых властей и федерального ФРП реализует утверждённый в 2022 году инвестпроект, в рамках которого ежегодный объём производства продукции планируется увеличить в несколько раз. Ведётся строительство нового корпуса, закупается современное оборудование, появится более 30 новых высокопроизводительных рабочих мест.

«Сейчас компания реализует инвестпроект по расширению производственных мощностей — это порядка миллиарда рублей — и созданию продукции, которая ранее в нашей стране не производилась. Я считаю, что такие предприятия являются основой нашей экономики. Напомню, что в июне этого года объемы промышленного производства в Прикамье, по сравнению с июнем прошлого года, выросли на 8,3% — это выше, чем средний показатель по стране, производство электрооборудования увеличивается еще более стремительными темпами — более 30%. Будем дальше работать с предприятием с точки зрения сбыта продукции и оснащения его необходимым оборудованием», — заключил глава региона.

Как рассказал директор «ЭЛКА—Кабель» Алексей Гаркунов, в настоящее время компания переносит заказы по собственным разработкам, которые ранее размещались на чужих площадках, на свои производственные мощности. По его словам, в дальнейшем предприятие планирует развить номенклатуру для робототехники — это особо гибкие и гибкие провода малых сечений.

«На днях мы осуществили ввод в эксплуатацию второй очереди, благодаря чему локализовали производство импортозамещающей продукции на территории Пермского края. Строительство третьей очереди позволит значительно расширить номенклатуру и увеличить объёмы, чтобы обеспечить предприятия РФ той продукцией, которая остро необходима», — подчеркнул Алексей Гаркунов.

В ассортименте продукции проекта — кабели управления и передачи данных, для подключения частотных приводов и подвижных приводов, в том числе для буровых установок и светосигнального оборудования, а также пожаробезопасные кабели для подключения силовых потребителей, которые применяют на промышленных объектах и объектах энергетики. Кабели рассчитаны на работу в тяжёлых условиях эксплуатации и при низких температурах, обладают противопожарными свойствами и повышенной защитой от внешних воздействий электромагнитных полей. Уровень локализации производства составит около 90%, в основном будет использоваться отечественное сырьё.

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