Конец августа в Прикамье ожидается значительно теплее нормы Поделиться Твитнуть

В последнюю неделю августа под воздействием антициклона в Пермском крае ожидается возвращение тепла и значительное снижение количества осадков, об этом сообщает ВЕТТА, ссылаясь на авторов проекта «Метеоролог и я».

В среднем температура может быть выше климатической нормы на 4-5 градусов (при норме средней суточной температуры около +12° в этот период). Такое отклонение наблюдалось в последний раз в начале июля. Однако это не означает, что температура будет такой же высокой, как тогда (ночью около +15°, днём до +30°). В августе температура воздуха снижается с каждым днём, поэтому предстоящий период, безусловно, будет холоднее по сравнению с июлем. Тем не менее, ночью температура ожидается около +11° (что считается высокой для августа), а днём в пределах +20…+25°.

Принимая во внимание прогнозируемые температурные аномалии, среднемесячная температура воздуха, скорее всего, останется выше +15° практически до конца августа.

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