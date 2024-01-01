На ремонт больницу имени Гринберга в Перми выделили 168,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае Министерство закупок объявило тендер на капитальный ремонт здания Городской клинической больницы имени Гринберга, расположенной по адресу: Пермь, ул. Генерала Панфилова, 20, лит. А. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 168,6 млн руб., а итоги конкурса будут подведены 16 сентября. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Согласно документации к конкурсу, проектно-сметная документация была подготовлена ООО «Компания Энтерпрайз». Обязанности подрядчика включают замену полов, потолков, дверей и окон в лечебном учреждении, расширение существующих проёмов, установку поручней в коридорах, проведение частичной перепланировки помещений и модернизацию инженерных систем.

Также предусмотрена установка молниезащитных устройств, замена систем канализации и наружного освещения, а также создание резервного электроснабжения и медицинского газоснабжения. Кроме того, необходимо благоустроить территорию, включая прокладку тротуаров и дорожек, а также ремонт пандусов.

Все работы должны быть завершены к 29 сентября 2025 года.

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