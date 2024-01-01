Власти Кудымкарского округа Прикамья нарушили закон о конкуренции Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС обнаружило нарушения при проведении аукционов по продаже и аренде земель в Кудымкарском округе Пермского края, об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Так, в 2023 году администрация округа организовала аукционы по 11 лотам. Разыгрывалась возможность использовать земельные площади для размещения магазинов, складов, пилорам, ведения другой предпринимательской, аграрной и производственной деятельности.

Согласно действующему законодательству, участники аукционов должны были предоставить копии удостоверений личности в своих заявках.

В общей сложности поступило 105 заявок, из которых 25 были отклонены из-за недостаточно полных копий паспортов (отсутствовали обложка, первая и последняя страницы).

Исследование УФАС материалов отклонённых заявок показало, что кандидаты предоставили полноценные копии всех страниц паспортов, как это и требуется законом, а отсутствие обложки и крайних страниц паспорта, не содержащих информации о заявителе, не является основанием для отказа.

Антимонопольная служба пришла к выводу, что администрация Кудымкарского округа необоснованно ограничила конкуренцию, и инициировала в отношении организатора торгов дело о нарушении Закона о защите конкуренции. Чиновников могут оштрафовать.

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