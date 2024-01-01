С начала года в Перми ликвидированы более 8 тысяч незаконных граффити Задержано 8 граффитистов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года в Перми ликвидированы более 8 тысяч незаконных графических рисунков, в том числе с рекламой наркотических средств. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В Индустриальном районе приняты меры по устранению 1220 граффити на зданиях домов и объектах городской инфраструктуры, в Мотовилихинском районе ликвидированы 911 незаконных рисунков, в Ленинском — 1300, в Свердловском — 348.

По данным городского контрольного департамента, в Перми с начала года задержано 8 граффитистов. Всего выявлено более 10 тысяч нарушений, составлено 577 протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 3,1 млн руб.

В администрации также добавили, что сотрудники районных администраций совместно с Административно-технической инспекцией города проводят регулярные рейды по выявлению незаконных надписей на фасадах домов. При выявлении фактов нанесения несанкционированных граффити в адрес УК и других обслуживающих организаций направляются уведомления о необходимости очистки объектов.





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