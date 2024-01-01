Проект лечебного корпуса в Октябрьском Пермского края прошёл госэкспертизу Мощность объекта — 55 койко-мест Поделиться Твитнуть

фото: минстрой Пермского края

По результатам проверки проектной документации и инженерных изысканий, Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение на строительство нового лечебного корпуса в Октябрьском. Трехэтажное здание, общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, планируется возвести по адресу: ул. Ленина, 81, сообщили в минстрое региона.

В новом корпусе предусмотрены приёмное, хирургическое, терапевтическое и педиатрическое отделения, пищеблок. Мощность объекта — 55 койко-мест, в том числе 30 для круглосуточного стационара терапевтического профиля, 11 для педиатрического и 14 для хирургического отделения, в котором будут находиться две операционные и палата интенсивной терапии. Приёмно-диагностическое отделение будет оснащено смотровыми кабинетами, родовой для экстренных случаев, перевязочными и рентгенологическим кабинетом. Также запланированы стерилизационный блок, дезинфекционное отделение и станция медицинских газов.

В этом году ожидается заключение контракта на строительные работы и начало возведения объекта. Финансирование будет осуществляться из краевого бюджета в рамках региональной адресной инвестиционной программы.

Cейчас в Прикамье в активной стройке находятся еще восемь медицинских объектов — среди них детская поликлиника в Мотовилихинском районе, поликлиники на 200 посещений в смену в Орджоникидзевском районе: в м/р Гайва и м/р Молодежный, поликлиника во Фролах, корпус поликлиники фтизиопульмонологического диспансера, краевой онкоцентр.





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