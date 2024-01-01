Алёна Бронникова СКР проконтролирует расследование вспышки кишечной инфекции в детсаду Перми Три дошкольника госпитализированы Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки, организованной СКР Прикамья по информации о массовом заболевании детей ротавирусной инфекцией в пермском детском саду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — информирует telegram-канал «Информационный центр СК России».

Ранее пермские СМИ со ссылкой на родителей сообщили, что в детском саду «Планета «Здорово» зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. В краевом минздраве сообщили, что три воспитанника учреждения попали в больницу. Дети находятся в стабильном состоянии и продолжают лечение.

В краевом управлении Роспотребнадзора подтвердили три случая острой кишечной инфекции. Ведомство организовало и проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. СУ СК России по Пермскому краю организовало процессуальную проверку.

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