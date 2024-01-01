В Перми отравились трое воспитанников детского сада Они госпитализированы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Три воспитанника детского сада «Планета «Здорово» в Перми госпитализированы в больницу, сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

В ведомстве не уточнили причину госпитализации, отметив, что все они находятся в стабильном состоянии и продолжают лечение.

Мэр Перми Эдуард Соснин сообщил, что держит ситуацию в детском саду «Планета «Здорово» под личным контролем: «Совместно со специалистами Роспотребнадзора и департамента образования проводим проверки для выявления причины заболевания и комплекс санитарных мероприятий». Он добавил, что других случаев не зафиксировано: «Сейчас ждём заключения от врачей, чтобы принять дальнейшие решения».

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю отметили, что зарегистрировали среди детей МАДОУ «Планета «Здорово» три случая острой кишечной инфекции (ОКИ), организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, взяты пробы воды, пищевых продуктов, сырья, смывы с предметов. Обследуются сотрудники образовательной организации и пищеблока. «Выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий. За контактными детьми и сотрудниками организовано медицинское наблюдение», — добавили в ведомстве.

Ранее местные СМИ со ссылкой на родителей сообщили, что в детском саду «Планета «Здорово» зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. По их сведениям, пострадали якобы не менее семи детей.

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