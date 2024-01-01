Алёна Бронникова В Пермском крае тёплая погода установится почти на неделю Самым солнечным днём станет 23 августа Поделиться Твитнуть

По предварительному прогнозу Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, тёплая погода без существенных осадков установится в регионе до середины следующей недели. В ближайшие дни дневная температура ожидается выше +20°.

«В четверг дожди выпадут лишь местами и небольшой интенсивности. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +7…+12°, в Перми около 11°, днём потеплеет до +17…+22°, в Перми - до +21°», - сообщают эксперты.

Кроме того, 23 августа может стать самым солнечным днём на текущей неделе, в пятницу существенные осадки не ожидаются. Ветер будет северным, северо-западным, со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха в Прикамье опустится до +6…+11°, в краевом центре - до +10°. Дневной прогрев, по данным метеорологов, останется на прежнем уровне.

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