Алёна Бронникова Депутаты Прикамья приняли изменения в закон о патриотическом воспитании Документом предлагается законодательно закрепить развитие кадетского образования Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Инициатива Молодёжного парламента Пермского края о внесении изменений в закон о патриотическом воспитании была рассмотрена во втором чтении на заседании краевого заксобрания 22 августа. Проектом предложено законодательно закрепить развитие кадетского образования в регионе и взаимодействие образовательных, детских и молодёжных общественных организаций с ветеранами и участниками боевых действий.

Документ определяет, в том числе, деятельность оборонно-спортивных и военно-спортивных лагерей, проведение военно-патриотических мероприятий для детей и молодёжи и организацию подготовки граждан допризывного возраста к военной службе.

Законопроект внесли на рассмотрение ЗС в мае. По мнению авторов, сейчас в Прикамье активно внедряются новые формы патриотического воспитания, которые требуют закрепления в законодательстве. В первом чтении проект депутаты рассмотрели на июньском пленарном заседании. В ходе пленарного заседания в августе законопроект был принят во втором чтении.

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