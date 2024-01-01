Алёна Бронникова Изменения в закон о патриотическом воспитании в Прикамье прошли первое чтение Документом предлагается законодательно закрепить развитие кадетского образования Поделиться Твитнуть

ТАСС

Депутаты Законодательного собрания Пермского края в первом чтении поддержали инициативу Молодёжного парламента о внесении изменений в закон о патриотическом воспитании. Проектом документа предлагается законодательно закрепить развитие кадетского образования в регионе и взаимодействие образовательных, детских и молодёжных общественных организаций с ветеранами и участниками боевых действий.

Также в законе предлагается определить деятельность оборонно-спортивных и военно-спортивных лагерей, проведение военно-патриотических мероприятий для детей и молодёжи и организацию подготовки граждан допризывного возраста к военной службе.

Документ был внесён в краевой парламент в мае. Авторы инициативы отмечают, что сейчас в регионе активно внедряются новые формы патриотического воспитания, в том числе встречи с участниками СВО на уроках «Разговоры о важном», военно-патриотические игры и фестивали, кадетские классы, которые требуют закрепления в законодательстве. В первом чтении проект закона депутаты рассмотрели на июньском пленарном заседании.

На заседании 20 июня отсутствовали Александр Бойченко (командировка), Мария Коновалова (производственная необходимость), Григорий Малинин (временная нетрудоспособность) и Алексей Наборщиков (командировка).

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