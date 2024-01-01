Зарина Ситдикова На перекрёстке улиц Уинской и Юрша в Перми на шесть часов ограничат движение Проезд на участке будет поочерёдным Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В Перми с 23:30 22 августа до 5:30 23 августа будет ограничено движение на перекрёстке улиц Уинской и Юрша. Об этом предупредили в министерстве транспорта Пермского края.

По информации ведомства, в течение указанного времени на участке будет организовано поэтапное переключение движения.

В региональном Управлении автомобильных дорог и транспорта уточнили, что ограничения связаны с укладкой нового асфальтобетонного покрытия на перекрёстке.

В краевом минтрансе просят водителей с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

Министерство транспорта Пермского края

Как ранее сообщал «Новый компаньон», из-за праздника «Ночь города» (0+) с 00:00 23 августа до 3:00 24 августа будет ограничено движение на четырёх улицах в центральной части Перми. В отдельные часы проезд на ряде участков будет полностью закрыт.

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