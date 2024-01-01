Зарина Ситдикова В Пермском крае средняя цена на бензин снова пошла в рост За неделю АИ-98 подорожал больше чем на рубль Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 13 по 19 августа текущего года средняя стоимость бензина автомобильного выросла на 15 коп. (+0,2% к предыдущей неделе). Такие данные следуют из отчёта Росстата об объёме производства нефтепродуктов.

В абсолютном значении средняя цена на бензин в Прикамье сейчас — 58,03 руб., тогда как ранее она составляла 57,88 руб. На удорожании больше всего сказалась стоимость бензина марки АИ-98 и выше, которая за неделю выросла с 73,64 до 74,74 руб. (+1,4%). Цена на один литр АИ-92 осталась неизменной на уровне 53,31 руб., а на бензин марки АИ-95 поднялась на 2 коп. — с 58,01 до 58,03 руб.

Согласно опубликованной информации, стоимость дизельного топлива в Пермском крае после зафиксированного ранее скачка на 20 коп. сейчас составляет 67,27 руб. (+1 коп.).

Прикамье остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по цене на топливо — регион лидирует по стоимости всех марок бензина и ДТ, кроме АИ-98 и выше.

По данным Росстата, в целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 79 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Адыгея (+1,2%) и Камчатском крае (+1%).

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