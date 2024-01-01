Зарина Ситдикова В Пермском крае за неделю литр дизельного топлива подорожал на 20 копеек Цена на бензин фактически не изменилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за неделю с 6 по 12 августа средняя стоимость дизельного топлива выросла на 20 коп. за литр и составила 67,26 руб. (+0,3% к концу предыдущей недели). Такие данные следуют из отчёта Росстата об объёме производства нефтепродуктов.

Согласно опубликованной информации, стоимость одного литра АИ-92 выросла на 1 коп. и составила 53,31 руб. При этом цены на АИ-95 и АИ-98 остались неизменными и составили 58,01 и 73,64 руб. соответственно. Средняя цена на бензин автомобильный осталась на уровне 57,88 руб.

В Пермском крае по-прежнему стоимость топлива остаётся самой высокой по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа. Исключение составляет лишь бензин марки АИ-98 и выше — дороже его покупка выйдет на АЗС в Ульяновской, Саратовской и Самарской областях.

По данным Росстата, в целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 76 субъектах Российской Федерации. Больше всего автомобильное топливо подорожало в Чеченской Республике (+3,4%). В то же время в Магаданской области (-0,6%) и Республике Дагестан (-0,1%) отмечено снижение стоимости бензина.

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