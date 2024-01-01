Алёна Бронникова Пермская школа № 146 вошла в рейтинг лучших российских школ Учреждение также возглавило региональный топ Поделиться Твитнуть

школа 146

Константин Долгановский

Пермская школа № 146 с углублённым изучением математики, физики и информатики вошла в ежегодный рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников 2024 года, успешно поступающих в лучшие вузы страны. Результаты исследования представило рейтинговое агентство RAEX.

Для определения результата количество поступивших за последние два года умножалось на комплексный коэффициент вуза и весовой коэффициент основания для зачисления абитуриента (на бюджетной или платной основе, в рамках целевого приёма или по результатам участия в олимпиадах), затем сумма делилась по вузам на количество выпускников школы за этот период. Комплексный коэффициент — произведение индекса места вуза в рейтингах агентства и индекса ЕГЭ вуза, для расчёта которого использовался средний балл ЕГЭ принятых студентов.

Согласно представленным данным, школа № 146 оказалась единственным пермским учреждением в общероссийском рейтинге, куда вошло 300 школ. Пермская школа заняла 69 строчку, набрав 0,45 балла. Доля бюджетников составила 60,2%, зачисленных по договору — 14%, олимпиадников — 25,8%. Первые строчки в рейтинге заняли школы Москвы и Московской области с результатами в 1 и 0,9 балла.

Среди лучших школ Пермского края первые пять строчек рейтинга достались учреждениям Перми: школе № 146, лицею № 2, лицею № 1, лицею № 10 и школе № 9 им. А.С. Пушкина с углублённым изучением предметов физико-математического цикла. Также в топ-10 вошли гимназия им. Алексея Кирьянова (Чайковский), затем лицей «ВЕКТОРиЯ» (Лысьва), школа № 10 (Чайковский), гимназия № 17 (Пермь) и школа с углублённым изучением отдельных предметов № 3 (Березники).

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