Алёна Бронникова Конкурс на оценку возможности создания новых мест погребения в Перми не состоялся На участие не поступило ни одной заявки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми приостановили определение подрядчика на проведение предпроектных работ для изучения возможности создания новых мест погребения на двух участках. Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок. На участие в конкурсе не поступило ни одной заявки.

«В городском департаменте дорог и благоустройства сообщили, что на дату окончания подачи заявок не подано ни одной заявки на участие. Конкурс не состоялся. Прорабатывается вопрос о повторном размещении конкурса», — прокомментировали в администрации Перми «Новому компаньону».

Напомним, в июле МКУ «Пермблагоустройство» объявило электронный конкурс по поиску подрядчика для работ по исследованию участков с целью получить заключение экспертизы о возможности или невозможности их использования для создания новых мест погребения. Территории под новые кладбища рассматривались на части Верхне-Курьинского, а также Ново-Лядовского лесничеств и Мотовилихинского района. Начальная цена контракта составляла 3,1 млн руб.

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