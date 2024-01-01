Алёна Бронникова В Прикамье создадут собственный передвижной музей Поезд Победы «Молотов» Формирование экспозиции оценили в 30 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края планируют создать интерактивный передвижной музей «Поезд Победы «Молотов», который будет курсировать по региону. На формирование экспозиции и функционирование эшелона в 2024 году предлагается выделить из краевого бюджета 30 млн руб. Соответствующая информация содержится в документации о внесении изменений в бюджет Прикамья на 2024-2026 годы.

Передвижной ретроэшелон будет посвящён работе оборонных предприятий Перми в годы Великой Отечественной войны. Он будет состоять из локомотива и шести вагонов и платформ.

В вагонах разместят тематическую экспозицию «броневагоны 1941-1945 года»: «Молотовский рабочий», «Александр Невский», «Александр Суворов», 44-й бронедивизион. Также в музее представят экспонаты пушек, фотографии работников местных заводов, историю броневагонов и организуют работу лектория на 25 человек.

Базирование поезда планируется весной 2025 года на станциях по маршруту Верещагино—Очёр—Нытва—Пермь—Кунгур—Лысьва—Чусовой—Горнозаводск—Губаха—Березники—Соликамск». Проект будет реализован при поддержке СвЖД.

Также власти намерены выпустить книгу «Учёные победы», на создание и издание которой запланировано 4 млн руб. В книге расскажут об учёных Молотова, которые в военные годы работали над поиском и конструированием средств обороны, мобилизацией сырьевых ресурсов страны и медицинскими исследованиями.

Как сообщалось ранее, 20 августа в Пермь прибыла первая в мире передвижная иммерсивная выставка-музей «Поезд Победы» (0+). В столице региона она будет работать до 22 августа, а затем в Соликамске. «Поезд Победы» включает в себя десять тематических вагонов, каждый из которых посвящён ключевым событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

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