Передвижной музей «Поезд Победы» заработает в Прикамье 20 августа Поделиться Твитнуть

Первая в мире передвижная иммерсивная выставка-музей «Поезд Победы» (0+) посетит Пермский край. С 20 по 22 августа она будет работать в Перми, а затем 23 августа в Соликамске на железнодорожных вокзалах.

«Поезд Победы» включает в себя десять тематических вагонов, каждый из которых посвящён ключевым событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В 2023 году коллекция была дополнена новым вагоном, посвящённым военным трибуналам. В 2024 году была представлена интерактивная версия уникальной выставки, в состав которой вошли 79 панорам и 158 интерактивных элементов, а также было оцифровано 159 фотографий экспонатов. В панорамы были добавлены видео с экранов и проекторов.

Горожане могут бесплатно посетить выставку, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация открывается примерно за день до приезда поезда. Дети до 12 лет могут посетить экспозицию только в сопровождении взрослого по одному билету.

Группы допускаются в поезд с интервалом в пять минут, показав электронные билеты волонтёрам.

Учитывая повышенный интерес к выставке и ограниченное количество аудиогидов, посетители могут слушать экскурсию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android.

График работы экспозиции в Перми:

20 августа — с 11.00 до 18.00, последняя группа в 17:20;

21 августа — с 11.00 до 18.00, последняя группа в 17:20;

22 августа — с 11.00 до 18.00, последняя группа в 17:20.

Работа экспозиции в Соликамске:

23 августа — с 11.00 до 19.00, последняя группа в 18:20.

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