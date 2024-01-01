Расширение парковки у аэропорта Перми подешевело на 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Международный аэропорт Пермь» подвело итоги конкурса на выполнение работ по расширению парковочного пространства на привокзальной площади. На публикацию информации на портале госзакупок обратил внимание ТК «Рифей-Пермь».

Всего в конкурсе участвовали три компании. Организация (её название издание не приводит), снизившая цену с 16,9 млн руб. до 12,8 млн руб. объявлена победителем. Контракт с ней был заключен 20 августа. Подрядчик должен выполнить все работы до 30 сентября.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в документации к закупке указано, что устройство площадки будет производиться на 4,9 тыс. кв. м в центре существующей парковки. Все материалы, которые будут использоваться, должны иметь сертификаты соответствия. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты подписания актов о приёмке выполненных работ.

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