Расширение парковки у аэропорта Перми подешевело на 4 млн рублей
АО «Международный аэропорт Пермь» подвело итоги конкурса на выполнение работ по расширению парковочного пространства на привокзальной площади. На публикацию информации на портале госзакупок обратил внимание ТК «Рифей-Пермь».
Всего в конкурсе участвовали три компании. Организация (её название издание не приводит), снизившая цену с 16,9 млн руб. до 12,8 млн руб. объявлена победителем. Контракт с ней был заключен 20 августа. Подрядчик должен выполнить все работы до 30 сентября.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в документации к закупке указано, что устройство площадки будет производиться на 4,9 тыс. кв. м в центре существующей парковки. Все материалы, которые будут использоваться, должны иметь сертификаты соответствия. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты подписания актов о приёмке выполненных работ.
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