Из-за пожара из торгового центра Перми эвакуированы 170 человек В кафе загорелось масло Поделиться Твитнуть

Утром 21 августа в Перми произошёл пожар на цокольном этаже торгового центра «Садовый mall» (ул. Юрша 1в). Информация появилась в телеграм-каналах, очевидцы выкладывали видео задымления.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании в ТЦ на Юрша они получили в 10 часов 55 минут. К месту вызова были направлены 16 пожарных, к тушению привлечены четыре единицы техники.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение масла на плите в кафе на цокольном этаже ТЦ. Предварительная площадь пожара составила 1 квадратный метр. На пожаре погибших и травмированных нет. Самостоятельно эвакуировались 170 человек до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — добавили в ведомстве.

Время ликвидации горения в 11 часов 07 минут.

Ранее сообщалось, что ночью на пожаре в Пермском крае погибли два человека. Причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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