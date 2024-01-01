Бывший глава минздрава Прикамья будет отвечать за медицину в приграничных с Украиной областях Поделиться Твитнуть

фото минобороны РФ

Под председательством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова прошло совещание Координационного совета, который занимается вопросами военной безопасности в приграничных областях — Белгородской, Брянской и Курской. Глава военного ведомства подчеркнул, что сейчас осуществляется непрерывное взаимодействие между местными администрациями, командующими войсками в этих регионах и ответственными руководителями центрального аппарата Министерства обороны.

Министр рассказал, что по каждому вопросу, рассмотренному на заседании Координационного совета, в МО назначено ответственное должностное лицо, которое должно обеспечить выполнение задачи в течение суток. «В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение», — сообщил Белоусов.

Глава минобороны также заявил, что для каждого участника Координационного совета определены четкие зоны ответственности. Например, начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин назначен ответственным за медицинское обеспечение.

Напомним, Дмитрий Тришкин окончил Пермскую государственную медицинскую академию в 1996 году и Пермский государственный технический университет в 2006 году. С 1996 — 1997 годы он был врачом-интерном на кафедре общей хирургии ПГМА. С 1999 по 2003 год — заведующий отделением переливания крови МУ «Городская клиническая больница № 4» в Перми. А с 2005 по 2006 год. — врач-главный хирург Пермской областной клинической больницы. В 2008 — 2009 годах он работал первым заместителем министра здравоохранения Пермского края. В 2009 — 2012 годах — министром здравоохранения Пермского края. С 2012 года стал министром здравоохранения Московской области.

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