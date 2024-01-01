Почти две трети пермяков не готовы к зарплате в цифровых рублях Поделиться Твитнуть

Лишь 14% жителей Перми согласились бы получать зарплату в цифровых рублях: 9% предпочли бы получать всю заработную плату в этом формате, а 5% согласны лишь на её частичное поступление. Против нововведения выступают 64% опрошенных, а 22% не смогли определиться с мнением. Исследование среди трудоспособных горожан проводилось сервисом Superjob с 14 по 20 августа.

По данным опроса, мужчины более склонны к новшествам (17% по сравнению с 11% среди женщин). Также среди респондентов до 34 лет наблюдается больший интерес к зарплате в цифровом формате по сравнению с людьми постарше.

Напомним, что 15 августа Банк России и ряд банков начали тестирование операций с цифровым рублем. На первом этапе будут проверяться базовые операции — создание кошельков в цифровых рублях для клиентов (как физических, так и юридических), переводы между клиентами и расчет в магазинах и сервисных предприятиях.

Ранее в ЦБ сообщали, что в тестировании участвуют около 600 физических и 30 юридических лиц в 11 городах России. Массовое внедрение цифрового рубля планируется с 2025 года.

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