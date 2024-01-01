«Амкар Пермь» успешно стартовал в Кубке России по футболу «Путь регионов» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар Пермь» одержал победу над нижнетагильским «Уралец-ТС» в рамках второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России. Для пермяков это был стартовый матч в турнире. Поединок состоялся 20 августа в Нижнем Тагиле.

Основное время встречи завершилось вничью 1:1 — на счету «Амкара» голом отметился Данил Ахатов, а за «Уралец» забил Александр Подбельцев, который с 2022 по 2024 год играл за «Амкар», проведя 59 матчей и забив 12 голов. В серии пенальти «Амкар» оказался сильнее, выиграв с результатом 5:4.

В поединке с «Уральцем» на поле вышло несколько молодых игроков пермского клуба. Дебют в стартовом составе состоялся у 20-летнего Дмитрия Шерстобитова, а также 18-летних Арсения Чернышева и Анатолия Бубнова и 17-летнего Даниила Промошкина. Во второй половине игры вышли на замену 19-летний Лев Мальцев и 22-летний Михаил Родин. Для Арсения Чернышева и Михаила Родина это был первый опыт на профессиональном уровне. Также в заявке впервые оказались 18-летний вратарь Тимур Зайнуллин и 17-летний полузащитник Азиз Джуртубаев.

В следующем круге соревнований «Амкар» встретится с победителем пары «Торпедо» (Миасс) — «Носта» (Новотроицк). Матч третьего раунда пройдёт в начале сентября, точная дата будет объявлена позже.

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