Циклон «Сюзанна» принёс в Пермский край похолодание Пройдут ливневые дожди Поделиться Твитнуть

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В связи с прохождением через Урал циклона «Сюзанна», пришедшего в край из северной Атлантики, в среду, 21 августа, в Пермском крае началось очередное похолодание. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПНИУ.

Днём в тыловой части циклона ожидаются кратковременные ливневые дожди, возможны слабые грозы, а температура воздуха не превысит +16...+18˚. Только в юго-западных районах температура может подняться до +20˚.

Синоптики добавили, что накануне, впервые с 20 июля, температура воздуха в Прикамье оказалась выше климатической нормы, а дневной максимум +22,3˚ оказался самым высоким за последние две недели.

Ранее в Пермском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщили, что с 21 по 23 августа в водоёмах Пермского края, включая небольшие реки, возможны значительные повышения уровня воды. На Вишере, Яйве, Косьве и Чусовой, а также их малых притоках вероятны резкие подъёмы уровня воды, что может привести к образованию дождевых паводков и увеличению поступления воды в пруды и водохранилища, в том числе Широковское водохранилище на Косьве и в водохранилище Яйвинской ГРЭС на Яйве.





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