Работодатели в Пермском крае стали приглашать на вакансии женщин в два раза чаще Нехватка кадров побуждает работодателей отказаться от гендерных стереотипов Поделиться Твитнуть

В первой половине 2024 года в Пермском крае женщинам было отправлено 458 тыс. приглашений на вакансии, что на 51% больше, чем мужчинам. При этом, по темпам роста, женщин стали звать на работу в два раза чаще, чем в аналогичном периоде 2021 года. Об этом сообщает hh.ru.

Количество приглашений для женщин старше 61 года увеличилось в шесть раз. Выросло число предложений для кандидаток 51-60 лет в четыре раза, для 41-50 лет — в три раза, для 14-18 лет — в 2,4 раза, для 31-40 лет — в два раза и для 19-30 лет — в 1,8 раза.

По мнению директора hh.ru на Урале Оксаны Сидлецкой, для борьбы с нехваткой кадров компании адаптируются к новым условиям и пересматривают свои подходы к найму, устраняя дискриминацию по половому и возрастному признакам. Рынок труда побуждает работодателей отказаться от гендерных стереотипов, принимая женщин на мужские специальности.

Женщины теперь чаще получают приглашения в сферах информационных технологий (38%), транспорта и логистики (29%), а также в домашнем и обслуживающем персонале (47%). При этом женщины по-прежнему запрашивают меньшую зарплату, в среднем на 20 тыс. руб. меньше мужчин.





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