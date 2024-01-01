За месяц аренда двухкомнатных квартир в Перми подорожала на 11,5% А однокомнатных - немного снизилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе цена аренды однокомнатных квартир в Перми снизилась по сравнению с июлем на 1,6%, составив 24,1 тыс. руб. в месяц, а двухкомнатных — наоборот подросла на 11,5%, до 35,8 тыс. руб. Об этом сообщает «Циан.Аналитика».

За год аренда однокомнатных квартир в Перми подорожала на 15%, а на двухкомнатные — на 18%.

В среднем по России в августе стоимость однокомнатных и двухкомнатных квартир выросла равномерно — в среднем на 7,9 и 7,4% соответственно. И это значительно выше показателей прошлого года: +4,7% в сегменте однокомнатных квартир и +6,6% в сегменте двухкомнатных.

Эксперты связывают ускорение роста цен с традиционным сезонным спросом на аренду жилья в летние месяцы, а также с существенным влиянием изменений в ипотечном кредитовании. Отмена ряда льготных программ и ужесточение условий для заёмщиков привели к тому, что многие потенциальные покупатели жилья перешли на рынок аренды.





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