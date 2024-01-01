До новой инфекционной больницы в Перми пустят автобусы
До новой Пермской краевой клинической инфекционной больницы, расположенной на ул. Леонова, 84, будут ходить автобусы. Это случится, когда закончится строительство разворотной площадки. Вопрос проектирования и строительства новой отстойно-разворотной площадки в районе ул. Ягодной разрабатывается. Об этом изданию «В курсе.ру» сообщили в городском департаменте транспорта.
Сейчас до лечебного заведения можно добраться только на такси. Ближайший общественный транспорт — автобусы №9 — останавливаются в 1,5 км от больницы.
Первых пациентов новая больница начала принимать в начале июля, как только ей выдали лицензию на оказание медпомощи.
Строительство здания инфекционной больницы на ул. Леонова, 84 завершилось в конце прошлого года. Общая площадь больничного комплекса составляет порядка 30 тыс. кв. м. Объект рассчитан на 232 койко-места, в стационаре будет 12 коек реанимации, кабинеты диагностики, отдельно — амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену.
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