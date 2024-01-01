До новой инфекционной больницы в Перми пустят автобусы Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

До новой Пермской краевой клинической инфекционной больницы, расположенной на ул. Леонова, 84, будут ходить автобусы. Это случится, когда закончится строительство разворотной площадки. Вопрос проектирования и строительства новой отстойно-разворотной площадки в районе ул. Ягодной разрабатывается. Об этом изданию «В курсе.ру» сообщили в городском департаменте транспорта.

Сейчас до лечебного заведения можно добраться только на такси. Ближайший общественный транспорт — автобусы №9 — останавливаются в 1,5 км от больницы.

Первых пациентов новая больница начала принимать в начале июля, как только ей выдали лицензию на оказание медпомощи.

Строительство здания инфекционной больницы на ул. Леонова, 84 завершилось в конце прошлого года. Общая площадь больничного комплекса составляет порядка 30 тыс. кв. м. Объект рассчитан на 232 койко-места, в стационаре будет 12 коек реанимации, кабинеты диагностики, отдельно — амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену.

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