Пермский край удостоен специального приза Российского кинофестиваля Поделиться Твитнуть

Пермский край награждается специальным призом 12-го Российского кинофестиваля «Короче». Об этом в своём telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«В прошлом году у нас появилась новая традиция. Регионам, которые поддерживают производство и продвижение отечественных фильмов, вручается специальный приз фестиваля и Министерства культуры России. В этом году мы решили присудить награду региону, который одним из первых включился в систему рибейтов. Приз вручается Министерству культуры Пермского края. От всей души поздравляю коллег и желаю им успехов!» — написала Любимова.

Как отметила министр культуры Прикамья Алла Платонова, за последние годы города и природа Пермского края стали живой декорацией для более 20 полнометражных фильмов — игровых, документальных, анимационных, которые вышли в широкий прокат.

«Большая благодарность всей нашей команде кинематографистов, которые любят и снимают кино, а также губернатору края Дмитрию Махонину за поддержку! И, конечно, зрителям за интерес к отечественным фильмам!» — добавила Платонова.

Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» начался 20 августа в Калининграде.

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