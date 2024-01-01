Алёна Бронникова Количество отдохнувших в пермских санаториях выросло на 42% Регион вошёл в топ-10 общероссийского рейтинга Поделиться Твитнуть

Санаторий "Сосновый бар"/ фото: санатории-перми.рф

По итогам оздоровительного отдыха в первой половине 2024 года количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях Пермского края выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит портал бронирования Санатории-России.рф.

Согласно представленной информации, за указанный период в санаториях Прикамья отдохнули 77 тыс. человек. В общероссийском рейтинге регион занял седьмое место. Лидерами оказались Краснодарский край — 672 тыс. человек (+7% к показателям 2023 года), Ставропольский край — 390 тыс. (+4%) и Московская область — 227 тыс. (+35%). Также в топ-10 вошли Крым, Башкортостан, Алтайский край, Татарстан, Тюменская и Челябинская области.

В целом в санаториях России в первом полугодии отдохнули 3,1 млн человек. Этот показатель вырос на 6% по сравнению с АППГ. Наибольшее количество отдыхающих в санаториях по федеральным округам было отмечено в Южном (915 тыс. человек), Приволжском (572 тыс.) и Центральном (451 тыс.).

По данным экспертов, на фоне роста спроса на санаторно-курортные путёвки в данный момент рынок достигает равновесия между спросом и предложением. Самыми популярными направлениями лечения стали болезни сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и органов дыхания.

По итогам 2023 года санатории Пермского края заработали 4,3 млрд руб., что на 18% больше, чем годом ранее. По доходам санаторно-курортных учреждений Прикамье вошло в топ-10 российских территорий, заняв девятое место.

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