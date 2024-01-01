Алёна Бронникова Болельщики БК «Парма» смогут поучаствовать в сборе гумпомощи для жителей Курской области Сбор будет организован 21-23 и 25 августа Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Болельщиков пермского БК «Парма» приглашают присоединиться к сбору гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пункты сбора будут организованы при поддержке краевого минспорта, УДС «Молот», благотворительного фонда «Единый центр поддержки», Пермского реготделения «Молодой Гвардии» и Общественной палаты Прикамья. Они будут работать в дни соревнований Международного турнира «Fonbet Кубок Дружбы» по баскетболу 21, 22, 23 и 25 августа. Груз будут сразу сортировать и формировать для отправки в приграничные территории Курской области.

«Пункт сбора начнёт работу за час до баскетбольных матчей сборной России, Венесуэлы и Колумбии. Болельщики и жители краевой столицы могут приносить продукты питания длительного хранения, детское питание, питьевую воду, средства личной гигиены, медикаменты, бытовую химию, постельные принадлежности, канцелярские товары для детей, холодильники, генераторы, портативные зарядные устройства», — уточнили в пресс-службе «Пармы».

Ранее акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших в результате нападения ВСУ, запускал ФК «Амкар Пермь». Кроме того, пострадавшим также были направлены вырученные средства от продажи билетов на матч 17 августа.

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