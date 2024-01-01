«Амкар-Пермь» направит деньги с продажи билетов жителям Курской области На матче 17 августа будет работать пункт сбора гуманитарной помощи Поделиться Твитнуть

ФК "Амкар-Пермь"

Футбольный клуб «Амкар Пермь» запускает акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших в результате нападения ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сбор пройдёт в субботу, 17 августа, перед матчем «Амкара» и «Пари НН-2» из Нижнего Новгорода. Начало приёма пожертвований запланировано на 13:00, а старт игры — на 14:00. Зрители могут приносить консервы, медикаменты, бытовую химию, детское питание, подгузники, гигиенические принадлежности, канцелярию для детей, а также портативные зарядные устройства.

Вырученные средства от продажи билетов на матч также будут направлены пострадавшим в Курской области. Всякий, кто заинтересован в помощи, может поддержать инициативу, просто придя на игру.

Футбольный клуб «Амкар Пермь» выступает во Второй лиге чемпионата России, занимая 4-ю группу LEON-Второй лиги Б. Основная задача команды на текущий сезон — занять первое место и получить повышение в дивизион А. Капитаном команды является Евгений Тюкалов.

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