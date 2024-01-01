Андрей Стрельцов Бюджет пермского ХК «Молот» в новом сезоне останется на прежнем уровне Цели на сезон команда озвучит в конце августа Поделиться Твитнуть

Александр Гулявцев

Архив ИД «Компаньон»

Руководство ХК «Молот» провело традиционную пресс-конференцию перед началом сезона в Высшей хоккейной лиге. С журналистами встретились главные тренеры основной и молодёжной команды, а также генеральный директор клуба Александр Гулявцев. По его словам, бюджет ХК «Молот» в новом сезоне останется на уровне прошлого года — чуть более 500 млн руб., что вполовину больше бюджета 2022 года.

Что касается прогнозов на сезон, то Александр Гулявцев был осторожен в оценках. Повторить предыдущий успех, когда команде удалось выиграть Кубок Шёлкового пути и стать чемпионом регулярного чемпионата ВХЛ, вряд ли удастся.

«Хоккей — непредсказуемая игра. От прошлого сезона осталось двоякое впечатление: несмотря на кубок, в плей-офф мы «вылетели» в первом раунде. Скоро будут проводиться собрания с игроками и устанавливаться планки, ниже которых мы не должны сыграть», — отметил генеральный директор «Молота». Так что основные цели будут намечены после итогов турнира в Санкт-Петербурге, который пройдёт в конце августа.

В то же время, как показал турнир на Кубок Губернатора Пермского края, потенциал у новой команды есть. В целом, Гулявцев остался удовлетворён увиденным, команда показала симпатичную игру. По словам главного тренера ХК «Молот» Юрия Панова, пока нападение в этих играх выглядело чуть лучше защиты, но в целом планируется делать ставку на сбалансированную командную игру.

Напомним, что сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги начнётся 2 сентября. В первом матче регулярного чемпионата встретятся действующие обладатели Кубка Петрова и Кубка Шёлкового пути: «Нефтяник» и «Молот». Встреча состоится в Республике Татарстан, в Альметьевске.

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