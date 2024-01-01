Вернувшийся с СВО экс-депутат ЗС назначен директором школы в Перми В будущем Александр Григоренко собирается вести уроки истории Поделиться Твитнуть

Александр Григоренко

ВКонтакте

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко, принимавший участие в СВО, 20 августа официально назначен директором школы №87 в Кировском районе Перми. Об этом сообщает газета «Звезда».

В интервью изданию Григоренко отметил, что всегда знал, что пойдёт работать в образование. Возглавить школу №87 ему предложили с учётом его управленческого опыта. Григоренко заявил, что эта школа понравилось ему тем, что в ней сильный воспитательный уклон. Пока заниматься преподавательской деятельностью он не планирует, позднее, возможно, будет вести уроки истории. Собирается открыть в учебном заведении ячейку Юнармии.

Александр Григоренко был депутатом ЗС от ЛДПР в 2016-2021 годах. С апреля 2022 года участвовал в боевых действиях. Проходил службу в качестве командира взвода в 228-м мотострелковом полку 90-й танковой дивизии. В январе 2023 года получил ранение в голову, а затем ещё одно — сквозное осколочное. В июне был тяжело ранен в бою под Кременной при штурме укреплений украинской армии. Медики ампутировали ему кисть левой руки. Затем он проходил реабилитацию, получил протез руки и зимой вернулся в Пермь. В январе 2024 года вышел из ЛДПР и заявил, что в другие партии не планирует вступать.

В июне 2024 года ветерана специальной военной операции Александра Григоренко наградили знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени и медалью «За отвагу».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.