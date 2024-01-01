В ходе СВО погиб пермский фельдшер скорой помощи Александр Коротаев Поделиться Твитнуть

Александр Коротаев

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В зоне специальной военной операции 10 августа погиб фельдшер подстанции скорой медицинской помощи в Кировском районе Перми Александр Коротаев. Информация об этом появилась в сообществе Пермской станции скорой медицинской помощи. О гибели мужчины сообщили его близкие. Коротаев отслужил по контракту с Министерством обороны РФ всего несколько месяцев, с марта 2024 года.

Как пишет ВЕТТА, в течение 18 лет Александр работал фельдшером на скорой, на СВО ушёл, чтобы оказывать помощь раненым бойцам.

«Эта утрата касается каждого из нас. Мы ценили и уважали его. По-дружески часто называли Шуриком, — вспоминают коллеги с Кировской подстанции. — Саша всегда спешил поддержать, протянуть руку помощи. Был грамотным и начитанным специалистом». Они выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Совсем недавно «Новый компаньон» рассказывал о подвиге Александра Коротаева. Рискуя собственной жизнью, он спас из-под миномётного огня тяжелораненого бойца, оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию до пункта сбора раненых. За время службы Александр Коротаев вынес с поля боя десятки раненых сослуживцев и оказал им необходимую первую помощь.

О дате похорон военнослужащего пока не сообщается.

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