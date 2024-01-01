Алёна Бронникова Участник СВО из Перми спас тяжелораненого бойца из-под обстрела Александр Коротаев не раз помогал раненым сослуживцам Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Участник СВО из Перми Александр Коротаев спас из-под вражеского миномётного огня тяжелораненого бойца. Под обстрел рядовой попал в составе эвакуационной группы ещё в апреле. О самоотверженном поступке сообщила ВЕТТА со ссылкой на группу «Сила в братстве-59-ветераны Пермского края» ВКонтакте.

«Укрывшись от обстрела в замаскированном блиндаже, услышал крик раненого военнослужащего. Воспользовавшись затишьем, рядовой, не взирая, на опасность для собственной жизни, перебежал в соседний блиндаж и вытащил оттуда тяжелораненого бойца, а затем оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию до пункта сбора раненых», — рассказали в сообществе.

Коротаев является фельдшером роты, обучает сослуживцев оказанию экстренной первой помощи. Отмечается, что за время службы он неоднократно проявлял героизм, вынося с поля боя раненых сослуживцев и оказывая им помощь.

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