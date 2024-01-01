Пермский театр кукол определился с поставщиком премиального кроссовера за 3,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

На портале госзакупок опубликованы итоги электронного аукциона, объявленного МАУК «Пермский театр кукол» на покупку премиального кроссовера EXEED LX FWD или его эквивалента по начальной цене 3,457 млн руб. Победителем признано ООО «Автотендер», снизившее цену до 3,404 млн руб.

В конкурсной документации сказано, что автомобиль должен быть полноприводным, иметь роботизированную коробку передач, подогрев руля, сидений, кожаный салон, аудиосистему с шестью динамиками и пр.

Напомним, ранее аукцион на приобретение EXEED LX FWD или эквивалента объявлялся театром 29 февраля. В театре тогда рассказали, что нуждаются в автомобиле, который был бы вместительным и с полным приводом, так как театру необходимо выезжать на гастроли по территории Пермского края и перевозить небольшие декорации и реквизит. Сообщалось, что удовлетворяющий запросы театра по вместимости автомобиль «Лада Ларгус» не подходит по другим критериям. Он выпускается только с передним приводом и имеет гарантию всего три года.

Добавим, что аукцион в феврале не состоялся. В начале весны он был отменён.

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