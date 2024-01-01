Пермский театр кукол снова объявил аукцион на покупку премиального кроссовера Поставщика должны назвать 19 августа Поделиться Твитнуть

МАУК «Пермский театр кукол» вновь объявил электронный аукцион на покупку премиального кроссовера EXEED LX FWD или его эквивалента по начальной цене 3,4 млн руб. Информация появилась на портале госзакупок. Поставщика должны назвать 19 августа.

В конкурсной документации сказано, что автомобиль должен быть полноприводным, иметь роботизированную коробку передач, массу в снаряжённом состоянии 1,4-1,6 т, подогрев руля, сидений, кожаный салон, аудиосистему с шестью динамиками и пр.

Напомним, ранее аукцион на приобретение EXEED LX FWD или эквивалента объявлялся театром 29 февраля. В театре тогда рассказали, что нуждаются в автомобиле, который был бы вместительным по размерам и с полным приводом, так как театру необходимо выезжать на гастроли по территории Пермского края и перевозить небольшие декорации и реквизит. Сейчас в театре имеется только один легковой автомобиль, и ему уже 18 лет. Сообщалось, что удовлетворяющий запросы театра по вместимости автомобиль «Лада Ларгус» не подходит по другим критериям. Он выпускается только с передним приводом и имеет гарантию всего три года.

Аукцион в феврале не состоялся. В начале весны он был отменён.

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