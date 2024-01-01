На стройках Пермского края усилился дефицит кадров Серьёзные затруднения с подбором персонала начались ещё в 2020 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году в строительной отрасли региона усилился кадровый дефицит. В отрасли в настоящий момент занято 36,1 тыс. человек, и, по данным краевого минстроя, требуется ещё более 2,5 тыс. сотрудников. Сложнее ситуация обстоит в территориях, отдалённых от Перми.

Самыми дефицитными строительными специальностями являются каменщики, электрогазосварщики, кровельщики, монтажники стальных и железобетонных конструкций. Кроме того, на объектах не хватает разнорабочих. Помимо неквалифицированного персонала, стройки нуждаются в инженерах и мастерах.

Как считают опрошенные изданием «Коммерсантъ-Прикамье» эксперты, серьёзные затруднения с подбором персонала начались ещё в 2020 году, в пандемию коронавируса. Тенденция усилилась с началом СВО — мужчины ушли на военную службу по контракту, либо были призваны во время частичной мобилизации, либо покинули страну. На усиление кадрового голода в отрасли также повлияла демо­графическая яма как следствие низкой рождаемости в стране в 1990-е годы и сокращение иностранных работников в стройиндустрии после трагических событий в «Крокусе». Оставшиеся сотрудники вдвое повысили зарплатные требования.

Кроме того, в регионе, как и во всей России, сейчас строительный бум. Страна раньше никогда не сдавала столько жилья, кто-то же должен работать на стройплощадках, говорят собеседники издания.

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